Kiemgetal drinkbak 25 keer hoger dan bron

Het kiemgetal van water in de veedrinkbak is gemiddeld 25 keer hoger dan in de bron.

Dat blijkt uit data van Eurofins Agro, gebaseerd op WaterCheck, het drinkwateronderzoek voor de veehouderij, in het afgelopen jaar.

De resultaten tonen dat het drinkwater vaak een stuk viezer is dan op basis van de bronanalyse mag worden verwacht. Behalve het kiemgetal, dat 25 keer hoger ligt dan aan de bron, is ook het aantal coliforme bacteriën (zoals e.coli) in het water met bijna 9 keer zo veel fors hoger (+850%).

Twee oorzaken voor verslechtering

Eurofins Agro noemt twee oorzaken voor de verslechtering van de waterkwaliteit. De eerste vervuiling betreft de drinkbak zelf. Zo kunnen mestspetters en bezinksel in de drinkbak het drinkwater voor de koeien verontreinigen. Het tweede moment van verontreiniging ligt in de aanvoer van het water. Via aangetaste leidingen kunnen bacteriën of andere verontreinigingen in het drinkwater terechtkomen, zelfs al is de bak brandschoon.

Hoge hardheid

Naast vervuiling wordt ook regelmatig een hoge hardheid van water geconstateerd. 15% van de ingestuurde waterbakmonsters heeft een hardheid van meer dan 15. Hard water is minder smakelijk en veroorzaakt aantasting in de leidingen.

Drinkbak verst van de bron

Veel veehouders laten de waterkwaliteit bij de bron onderzoeken, omdat dit verplicht is. Het onderzoek moet uitwijzen of het water voldoet aan de eisen van OCM en Foqus. Het onderzoek biedt echter ook inzicht in het belang van de twee routes van vervuiling van het drinkwater. Om eventuele vervuiling via het leidingwerk goed in kaart te brengen, is het van belang het water uit drinkbak te controleren die het verst van de bron staat.