Grasgroei beïnvloeden met maaihoogte

De ideale maaihoogte van gras is afhankelijk van het type dat er staat en de mate van voorkomen van klaver.

Dat stelt zadenbedrijf Limagrain in zijn nieuwsbrief.

Al jarenlang is het advies om op 6 centimeter te maaien. Limagrain geeft aan dat er in elk geval nooit dieper gemaaid moet worden dan 5 centimeter. Want dan wordt het groeipunt van gras geraakt en dat beïnvloedt de hergroei negatief.

Mengsel met Engels tetraploïd raaigras

Omdat het groeipunt mee omhoog groeit naarmate het gras zwaarder wordt, verschuift de optimale maaihoogte naar 7 centimeter bij een zware snede. Dezelfde maaihoogte adviseert Limagrain bij grasmengsels met Engels tetraploïd raaigras. En aangezien dit type gras steeds meer wordt gebruikt, zal deze maaihoogte ook steeds meer als algemeen advies gaan gelden.

De maaihoogte kan ook gebruikt worden om de verhouding gras/klaver te sturen. Als het aandeel klaver verhoogd moet worden is een maaihoogte van 5 centimeter te adviseren, omdat dan klaver iets meer ruimte krijgt door tragere hergroei van het gras. Moet het aandeel gras juist iets verhoogd worden, dan is 7 centimeter het advies om er voor te zorgen dat het gras geen groeivertraging ondervindt.

Laatste jaar om te ‘oefenen’ met vanggewas of raskeuze mais

Wat betreft de maisteelt geeft Limagrain aan dat dit het laatste jaar is om vrijblijvend te ‘oefenen’ met een vanggewas of raskeuze. Bijvoorbeeld onderzaai in het 6-8 bladstadium of door een langzaam groeiend rietzwenkgras in te werken met een wiedeg direct na zaai. Ook kunnen telers kiezen voor een zeer vroeg maisras en deze oogsten voor 1 oktober. De jongste rassen doen wat betreft opbrengst volgens Limagrain niet of nauwelijks onder voor middenvroege rassen.