België exporteert meer kalveren naar Nederland

In het eerste kwartaal van dit jaar importeerde de Nederlandse kalversector 213.257 kalveren.

Dit is bijna 15.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van uitvoeringsorganisatie RVO.nl.

De stijging komt vooral voor rekening van België. Daar werden 30.052 kalveren gekocht, een stijging van 12.547 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017.

BVD-vrije kalveren

De Belgische veehouderij is een flink eind op weg met de landelijke aanpak van IBR en BVD. Met name BVD-vrije kalveren zijn interessant voor de vleeskalverhouderij in Nederland, omdat BVD regelmatig voor gezondheidsproblemen bij koppels kalveren zorgt. Duitsland blijft met 136.353 kalveren de belangrijkste buitenlandse leverancier en plust dit jaar met 1.599.

Meer Ierse kalveren

Door de groei van de Ierse melkveehouderij van de laatste jaren zitten de Ieren duidelijk omhoog met hun kalveren. Tijdens het afkalfseizoen adverteren ze in meerdere Nederlandse bladen met hun aanbod. Dit voorjaar ligt de import met 24.910 kalveren 1.599 stuks hoger dan vorig jaar. In vergelijking met 2016 is het Ierse aanbod met 9.357, ofwel 60% gestegen.