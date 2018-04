Ammoniakmetingen open stal met luchtwasser van start

Op het melkveebedrijf van Herbert Steenblik in Grolloo (Drenthe) laat luchtwasserproducent Winstal sinds vorige week ammoniakmetingen uitvoeren bij de open stal met dwarsventilatie en luchtwasser.

Er wordt 6 keer per jaar gedurende 24 uur gemeten. Het bedrijf hoopt hiermee een emissiefactor te krijgen, waardoor de luchtwasser weer op de RAV-lijst komt. De voorlopige factor is 7,5 kilo ammoniak maar de factor is berekend tussen de 4,6 en 7,5 kilo.

Tekst gaat verder onder de foto

Luchtwasserproducent Winstal voert ammoniakmetingen uit op het melkveebedrijf van Herbert Steenblik in het Drentse Grolloo. - Foto: Hans Banus

De crux zit in het sturen van de luchtstroming; daarvoor zijn om de 20 meter stuwventilatoren in de nok geplaatst om de lucht richting de wasser te verplaatsen. Winstal verwacht bij een positief meetresultaat over ruim een jaar een definitieve emissiefactor te verkrijgen.