Kamer wil keuringstaken zuivel bij COKZ houden

Toezicht op en exportcertificering van zuivel moet bij het COKZ blijven, vindt de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer vindt dat de huidige wijze van toezicht en exportcertificering via het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) moet blijven. De Kamer stemde in met een motie van CDA, VVD en D66 hierover. Ook wil de Kamer dat het ministerie van landbouw voor de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) in overleg met het bedrijfsleven een toekomstscenario uitwerkt.

Keuringstaken COKZ zouden in 2012 terug naar overheid

De keuringstaken van COKZ zouden naar aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in 2021 worden teruggebracht bij de overheid, om zo weer een belangenneutrale organisatie van keuring te krijgen. De Tweede Kamer wil deze taak nu bij COKZ houden.