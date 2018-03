Kaasmaker Cono verlaagt de voorschotprijs over de maand maart met 82 cent naar € 34,74.

Dit is de kale prijs exclusief btw. Voor weidegang en Caring Dairy is nog € 2,75 per 100 kilo extra te verdienen. Voor een kleine groep is er ook nog een VLOG-toeslag van € 1,00. De gemiddelde voorschotprijs van Cono, tot en met maart, bedraagt € 35,15 per 100 kilo (tegen € 36,93 vorig jaar).