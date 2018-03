BVD-vaccinatie afhankelijk van programma en vaccintype

Veehouders die in het traject om BVD-vrij te worden kiezen voor vaccinatie, moeten rekening houden met het bewakingsprogramma.

Dit meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Bij de programma’s waarin gebruik gemaakt wordt van steekproefbloedonderzoek op BVD-antistoffen kan de test na vaccinatie antistoffen aantonen. Het advies is daarom voor bloedonderzoek alleen ongevaccineerde dieren te selecteren.

Levend BVD-vaccin

Veehouders die dieren jong vaccineren, kunnen de BVD-bewaking via oorbiopten uitvoeren. Ook bij de route tankmelk wordt soms antistoffen in de melk aangetroffen. Het gebruik van een levend BVD-vaccin is in ieder geval niet te combineren met tankmelkbewaking omdat deze test dan antistoffen aantoont. Bewaking via tankmelk is dan niet meer mogelijk.