Vetzuurgehalte in melk op gewenst niveau

Het gemiddelde gehalte van het vetzuur C16:0 (palmitinezuur) in de Nederlandse boerderijmelk ligt onder de 32%. Dat meldt NZO desgevraagd.

NZO wil geen duidelijkheid geven over het exacte niveau en ook niet over het startniveau van C16:0 op 1 november 2017. Op die datum zijn maatregelen ingezet door NZO en Nevedi om het C16:0-gehalte in melk te verlagen.

Ingevoerde maatregelen

Een te hoog gehalte van bepaalde vetzuren, met name C16:0, kan leiden tot kwaliteitsproblemen in de bereiding van zuivelproducten. Doel van de actie is dat er geen verdere stijging optreedt van het vetzuurgehalte zoals dat gebruikelijk is in de winter, maar juist een daling tot het niveau dat overeenkomt met het gemiddelde van 2014. Dat lag toen op 32%.

De ingevoerde maatregelen bestaan onder meer uit het niet langer gebruiken van gefractioneerde vetten. Dat zijn pensbestendige vetten met een hoog C16:0-gehalte die aan melkvee gevoerd worden. Ook is vanuit de veevoersector actie ondernomen bij veehouders bij wie een te hoog C16:0-gehalte in de tankmelk werd vastgesteld. Deze gezamenlijke inspanningen zijn daarmee succesvol geweest, aldus NZO. De huidige maatregelen blijven van kracht. NZO en Nevedi beraden zich nu op maatregelen op langere termijn om een nieuwe toename van C16:0-gehalte in melk te voorkomen. Welke dat zijn, kan NZO nu nog niet zeggen.