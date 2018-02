Vertrek directieleden kost FrieslandCampina € 7 miljoen

De vorig jaar vertrokken directieleden van FrieslandCampina hebben bijna € 5 miljoen meegekregen.

In het jaarverslag staat een post van € 7 miljoen voor ‘Uitkering bij beëindiging dienstverband’. Hiervan is € 2,2 gereserveerd voor bijzondere loonbelasting. Het bedrag is voor de drie bestuurders die ‘in goed overleg’ zijn vertrokken, te weten CEO Roelof Joosten, Piet Hilarides en Bas van den Berg.

Het vorig jaar al eerder vertrokken board-lid Tine Snels is uit eigen beweging gegaan omdat ze een andere baan kreeg. Over de verdeling van het bedrag over de personen doet FrieslandCampina geen mededelingen.