Ierse zuivelbaas bezorgd over melkprijs

De melkprijs zoals die vandaag de dag is wordt niet ondersteund door de vraag uit de markt. De uitstekende prestaties in zuivel in 2017, hebben geleid tot een grote toename van de aanvoer.

“Met name in enkele van de belangrijkste Europese zuivellanden. Daar maken we ons zorgen over, het staat buiten kijf dat de vraag naar zuivel op dit moment zwak is.” Dat stelde Edmond Scanlon, CEO van de Ierse Kerry Group, bij de presentatie van de jaarcijfers. Scanlon hoopt vooral dat er wat stabiliteit komt in de melkprijzen. ‘’Alles wat we kunnen doen om de wisselvalligheid uit onze grondstoffen, inclusief melk, te krijgen is een positief ding.”

Bonus over 2017

Kerry heeft zelf bevestigd dat het de melkprijs voor januari stabiel houdt op 36 cent per liter. Ook betaalt het bedrijf over de in 2017 geleverde melk een bonus van 0,8 cent per liter.

Kerry Group haalde vorig jaar een omzet van € 6,4 miljard, dat is 4,3% meer dan in 2016. Daarvan komt € 5,2 miljard van smaakstoffen en voedingsingrediënten en de rest van consumentenproducten waaronder zuivel. Het Ierse bedrijf pleegde vorig jaar acht acquisities, waaronder de aankoop van een smaakstoffenfabrikant in China. De winstcijfers worden alleen per uitstaand aandeel bekend gemaakt.