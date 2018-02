DLV verwacht harde sanering melkveehouderij

Er komt een harde sanering aan in de melkveehouderij. Dat verwacht Niek Groot Wassink van DLV Advies.

Hij sprak dinsdag 20 februari op het Nationaal Mestcongres van Boerderij, in het Gelredome in Arnhem. De melkprijsverwachting stemt niet positief. Die is 34,5 cent, bij een gemiddelde kostprijs van ruim 36 cent. “30% van de veehouders gaat stoppen binnen 5 tot 10 jaar”, aldus Groot Wassink.

Te weinig financiële buffers aangelegd

Melkveehouders hebben het afgelopen jaar met een hoge melkprijs veel te weinig financiële buffers aangelegd, stelt hij vast. Nu de melkprijs fors is gedaald en er hoge belastingaanslagen over het afgelopen jaar aan zitten te komen, staan veel bedrijven voor ‘forse financiële uitdagingen’. “Bij de hoge melkprijs van 40-42 cent die we afgelopen jaar hadden, zou je verwachten dat bedrijven 7 cent zouden hebben gebufferd, of een halve ton per bedrijf. Maar in studiegroepen zien we dat bedrijven dat lang niet allemaal hebben.”

Rabobank deelt de zorgen over te weinig buffers in de melkveehouderij, zegt de woordvoerster van de bank desgevraagd.

‘Klop niet aan bij de bank als de melkprijs een half jaar laag is’

Volgens Groot Wassink wordt liquiditeitsmanagement steeds belangrijker. “Voor marktprijsontwikkelingen gaan banken niet meer financieren. Klop niet aan bij de bank als de melkprijs een half jaar laag is”, stelt hij. Ook heeft de DLV’er een duidelijk advies als er tijdelijk extra geld is: “Ga niet extra aflossen, want dat is vaak een voorbode van later weer uitstel van aflossing aanvragen.”

Ammoniakruimte en broeikasgassen

Groot Wassink noemt nog meer problemen waar de melkveehouderij voor staat. Zo is de ammoniakruimte de beperkende factor in veel regio’s. Verder signaleert hij dat er toenemende druk is op deze sector vanwege de uitstoot van broeikasgassen. “De rundveehouderij wordt gezien als grote vervuiler op dit gebied.”

Jongveeopfok

In de bedrijfsvoering ziet de DLV’er dat jongvee steeds vaker uitbesteed zal worden. “Jongvee is schadelijk wild geworden. Overmatig houden van jongvee wordt een dure hobby.” Hij verwacht dat er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen bedrijven met het oog op opfok van jongvee.

Volgens Groot Wassink gaat de gemiddelde bedrijfsgrootte naar 1,5 miljoen kilo melk.