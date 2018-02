Boterprijs ZuivelNL zet nieuwe stap omhoog

Het herstel van de boterprijs van ZuivelNL zet ook deze week door.

De prijs stijgt € 50 naar € 485 per 100 kilo. Daarmee trekt de notering het prijsherstel van de afgelopen weken verder door.

De prijsstijging komt niet als een verrassing. Vorige week werd op de spotmarkt al rond de € 500 per 100 kilo betaald. Met de nieuwe stijging blijft de boterprijs van ZuivelNL nu duidelijk boven het niveau van een jaar geleden. Het verschil is nu € 80 per 100 kilo.

Naast de boterprijs ging ook de prijs van vollemelkpoeder omhoog. De prijs voor dit product steeg € 3 naar € 262 per 100 kilo. Mageremelkpoeder voor consumptie zakte met € 1 naar € 135 per 100 kilo. Mageremelkpoeder voor veevoer en weipoeder bleven gelijk op respectievelijk € 128 en € 64 per 100 kilo.