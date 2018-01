Wet- en regelgeving zorgen voor slachtrecord runderen

De Nederlandse slachterijen hebben in 2017 in totaal 701.415 runderen geslacht.

Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Nog nooit kwamen zoveel runderen aan de slachthaken als vorig jaar. De totale rundvleesproductie kwam vorig jaar uit op ruim 221.000 ton.

Ten opzichte van 2016 groeide het aantal slachtingen met bijna 100.000 stuks. Hoewel 2016 met 603.625 slachtingen al een uitschieter was, knalde 2017 daar nog even hard overheen. De exorbitante groei in het aantal slachtingen laat zich eenvoudig verklaren: door het fosfaatreductieplan en de stoppersregeling is heel veel extra vee aan de slachthaken gekomen.

Vooral in maart en april, werd in vergelijking met andere jaren, ontzettend veel geslacht. Waar het gemiddelde over het hele jaar op zo’n 13.500 slachtingen per week ligt, komen er in die periode steevast meer dan 17.000 runderen aan de haken. Week 13 is met 19.331 slachtingen de absolute uitschieter. Alleen juli lag het aantal slachtingen wekelijks onder 10.000. De rest van het jaar werden wekelijks meer dan 10.000 dieren aan de haken gehangen.

De afgelopen jaren, met uitzondering van 2016, schommelde het aantal runderslachtingen tussen 495.000 en 535.000. Hoe het aantal slachtingen zich dit jaar exact ontwikkelt, is lastig te voorspellen. Toch lijkt het evenaren of overtreffen van het aantal slachtingen in 2017 niet aan de orde, omdat het meeste vee dat vanwege wet- en regelgeving afgevoerd moest worden, al weg is.