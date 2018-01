Franse zuivelindustrie moet elk probleem melden

Franse melkverwerkende bedrijven en laboratoria moeten voortaan elke negatief uitvallende controle die gevaar zou kunnen opleveren voor de volksgezondheid melden bij de overheid.

Het gaat zowel om problemen bij de producten zelf als in de productie-omgeving. Bovendien komt er binnen drie maanden een extra controlesysteem voor fabrieken waar babymelkpoeder wordt gemaakt.

Die maatregelen heeft minister Stéphane Travert van landbouw aangekondigd na spoedoverleg met de grote zuivelbedrijven naar aanleiding van de salmonellacrisis bij Lactalis. Travert had ook directeur Emmanuel Besnier van dat bedrijf bij zich ontboden.

De minister laat verder het agentschap voor de evaluatie van risico’s alle bestaande inspectiesystemen controleren en evalueren, niet alleen bij de zuivelbedrijven zelf, maar ook elders in de keten.

‘Deze crisis mag niet het imago van de hele Franse sector in gevaar brengen’

Travert: “Met deze bijeenkomst hebben we de stand van zaken over de besmetting met salmonella bij de fabriek van Lactalis in Mayenne opgemaakt en bepaald welke acties er moeten worden ondernomen. Ik heb ieder in de keten, van de producent tot de winkelier via de verwerker, gewezen op zijn verantwoordelijkheid tegenover de klanten en leveranciers. Ik wil nu resultaat zien. Dat betekent dat iedereen alle beschikbare middelen moet mobiliseren. Deze crisis mag niet het imago van de hele Franse sector in gevaar brengen.”