DeltaMilk praat over Vlog en Albert Heijn-melk

Coöperatie DeltaMilk overweegt deel te nemen aan het huismerk- plus zuivelprogramma van Albert Heijn, en is daarover in gesprek met de supermarktketen.

Dit bevestigt voorzitter Henk van der Wind van DeltaMilk. Met de leden wordt ook gesproken over de productie van Vlog-gecertificeerde melk (Vlog = Verband Lebensmittel ohne Gentechnik), maar tot besluitvorming moet het nog komen. Dierenwelzijn en duurzaamheid Van der Wind wil niet vooruitlopen op uitkomsten, maar vindt dat er wel iets te zeggen valt voor deelname aan programma’s voor meer dierenwelzijn en duurzaamheid. De maatschappij vraagt meer van de veehouderij en dan is het goed om jezelf niet nodeloos bloot te stellen aan kritiek, aldus de voorzitter. Bovendien is met een aantal plus-programma’s gewoon extra geld te verdienen. Van der Wind benadrukt wel het belang van vrijwilligheid.