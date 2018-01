België werkt aan export rundvlees naar China

Federaal landbouwminister Denis Ducarme geeft aan dat China bereidheid toont om in de toekomst Belgisch rundvlees te gaan importeren. Dat meldt de Standaard.

Eind jaren ’90 sloot China haar grenzen voor Europees rundvlees als gevolg van de BSE-uitbraak. Ducarme laat vanuit Peking weten dat China beloofd heeft een missie naar België te sturen om de rundvleesketen van het Belgische wit-blauw te komen inspecteren met het oog op een exportvergunning naar China. De zelfvoorzieningsgraad van België voor rundvlees bedraagt 163%.

Nederland dichtbij hervatten export

Frans van Dongen, lobbyist in Brussel namens de vleesveesector, laat weten dat Nederland al veel verder is in onderhandelingen over export van rundvlees, met name kalfsvlees, naar China. Zo hebben de Chinezen de BSE-ban voor Nederland opgeheven, zijn er al inspecties in Nederland uitgevoerd en ligt er een exportprotocol dat kan worden omgezet in een exportcertificaat. Van Dongen verwacht dat premier Mark Rutte, die binnenkort China bezoekt, terugkomt met goed nieuws voor de rundvleessector.