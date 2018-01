Aanpak IBR en BVD komt te laat, vindt helft veehouders

De bestrijding van de rundveeziekten IBR en BVD, waarmee de sector zelf per 1 april van start gaat, komt volgens 46% van de melkveehouders te laat.

Dat blijkt uit een enquête op Boerderij.nl onder 285 melkveehouders. Driekwart van deze veehouders is vrij of onverdacht voor IBR, slechts 18% is geen deelnemer aan een programma. Bij BVD liggen die percentages op respectievelijk 70% en 14%.

Van alle veehouders vindt 33% een vrijwillige aanpak voldoende. Ruim 45% staat achter het besluit van de sector om per 1 april te beginnen, ruim 30% is van mening dat het geen taak is voor de zuivelindustrie en bijna 19% van de deelnemers aan de enquête zou het beter vinden als de sector wacht op het landelijke programma dat in 2019 van start gaat. Bij een enkeling zit nog oud zeer en wantrouwen vanwege problemen met vervuilde vaccins eind jaren 90.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gaat dit jaar in ieder geval de bedrijfsstatussen beheersen. Bijna 80% heeft veel of matig vertrouwen in GD als beheerder van statussen. Veel veehouders noemen GD duur maar betrouwbaar en een instantie met kennis van zaken.

Om te voorkomen dat de uitvoering te veel bij één partij komt te liggen, heeft de stuurgroep het mogelijk gemaakt dat ook andere laboratoria onderzoeken gaan doen. Daarvoor kunnen laboratoria zich aanmelden, wat inmiddels door drie laboratoria is gebeurd. Ruim 68% van de deelnemers geeft aan zeker van het laboratorium van GD gebruik te maken, vooral omwille van bekendheid en betrouwbaarheid. Degenen die elders gaan kijken, verwachten vooral dat de kosten daar lager liggen.