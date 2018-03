Opnieuw vogelgriep op eendenbedrijf in Kamperveen

Bij een eendenbedrijf met 29.000 dieren in Kamperveen (Overijssel) is dinsdag 13 maart vogelgriep vastgesteld.

Het bedrijf is besmet met een H5-virus. Waarschijnlijk gaat het om een hoogpathogene variant, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dinsdag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is bezig met de ruiming. Ook een naastgelegen bedrijf wordt preventief geruimd.

Rondom het besmette bedrijf is een 10-kilometerzone ingesteld. Daar geldt per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven, dat betrekking heeft op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Recente uitbraken van vogelgriep

Twee weken geleden werd hoogpathogene vogelgriep van het type H5N6 vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf in het Groningse Oldekerk, en in december op een eendenbedrijf in Biddinghuizen.

Op een eendenbedrijf in Kamperveen is voor de derde keer vogelgriep uitgebroken. - Foto: Novum/ANP

Bedrijf voor de 3de keer getroffen door vogelgriep

Op het eendenbedrijf in Kamperveen werd al 2 keer eerder hoogpathogene vogelgriep vastgesteld, in 2014 en 2016. Het bedrijf zou volgens pluimveebestuurders allerlei hygiënemaatregelen hebben getroffen en extreem zijn best hebben gedaan om de risico’s te verkleinen. Avined-beleidsmedewerker Alex Spieker spreekt van een ‘schoolvoorbeeld’, waar alles ontsmet werd voor het de stal inkwam.

De pluimveesector en overheid hebben recent afgesproken een uitgebreidere risicoanalyse te gaan doen bij getroffen bedrijven, ‘om de film terug te draaien’ van de 2 tot 3 weken voor de uitbraak. Een buurman van het bedrijf in Kamperveen zou enkele dagen voor de uitbraak slib uit een sloot hebben uitgereden. Dat stofte zo enorm dat de eendenhouder de ventilatie tijdelijk zou hebben uitgezet uit angst op insleep van deeltjes. Datzelfde zou ook gebeurd zijn bij een vermeerderingsbedrijf in Boven-Leeuwen, vlak voordat deze met vogelgriep besmet raakte in 2016, geeft LTO/NOP-pluimveevakgroepvoorzitter Eric Hubers aan. “Dat soort risicofactoren moeten we in kaart hebben, zodat we daar op kunnen acteren”, geeft hij aan.

Gevolgen voor hele pluimveesector

De pluimveevoorman is enorm teleurgesteld over de nieuwe uitbraak. Hubers: “Mijn eerste gedachten gaan uit naar deze pluimveehouder. Ook dit was weer een voorbeeldbedrijf, dat juist veel maatregelen heeft genomen om insleep te voorkomen. Maar het heeft ook grote gevolgen voor heel pluimveehoudend Nederland.” Hij noemt impact voor de eiersector, die tegen de 16-wekentermijn voor vrije-uitloopeieren aanhikt, de pluimveevleessector die te maken heeft met derde landen die de grenzen opnieuw langer dicht zullen houden, en ook de heffing voor het diergezondheidsfonds, waar iedere uitbraak opnieuw fors aantikt.

Ophokplicht en vrije-uitloopeieren

Als voor 30 maart de ophokplicht niet wordt opgeheven verloopt de 16-wekentermijn voor vrije-uitloopeieren en moeten deze eieren als scharrelei worden gestempeld. LTO/NOP blijft inzetten op het regionaal afpellen van de ophokplicht, daar waar een risico-inventarisatie dat toelaat. Het ministerie zei maandag 12 maart, voor de nieuwe uitbraak, die mogelijkheid te bekijken. Hubers wijst op buurlanden als Duitsland en België waar geen ophokplicht geldt. “Er zijn grote gebieden in Nederland waar het risico niet anders is dan in het buitenland.”

De legpluimveesector probeert ondertussen afspraken te maken met de Nederlandse retail, om in die situatie de eieren van bedrijven die wel moeten blijven ophokken te kanaliseren voor de binnenlandse markt met behoud van hun meerwaarde als vrije-uitloopei. Dat zou bijvoorbeeld via een toelichtende sticker op de eierdoosjes kunnen.