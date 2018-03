Toename histomonas bij vleeskuikenouderdieren

De ziekte Histomonas meleagridis komt steeds vaker voor bij vleeskuikenouderdieren.

Dit zei pluimveedierenarts André Steentjes van Veterinair Centrum Someren woensdag tijdens een lezing voor de vermeerderingssector georganiseerd door Wageningen Livestock Research tijden de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Venray. Steentjes noemt het bestrijden van deze (en andere) parasieten een van de uitdagingen voor de vermeerderingssector.

Akelig aangetaste levers

Bij kalkoenhouders is histomonas, bij kalkoenen ook blackhead (zwartekoppenziekte) genoemd, gevreesd omdat de sterfte hoog kan oplopen en er geen medicijnen meer tegen beschikbaar zijn. Hoewel kippen minder gevoelig voor de ziekteverwekker zijn, ziet Steentjes in zijn praktijk steeds vaker ‘etterproppen in de blinde darm’ en ‘akelig aangetaste levers’ door een histomonas-besmetting.

Stal met vleeskuikenouderdieren. Bij kalkoenhouders is histomonas gevreesd omdat de sterfte hoog kan oplopen. Kippen zijn minder gevoelig voor de ziekteverwekker. Foto: Ronald Hissink

Inslepen van aardwormen voorkomen

Histomonas kan worden tegengegaan door een goede hygiëne en door het bestrijden van de kleine spoelworm en aardwormen, die als tussengastheer van histomonas kunnen fungeren. Insleep van aardwormen in de stal is te voorkomen door zout te strooien rondom de stallen, want aardwormen kunnen daar niet tegen.

Ingrepenverbod uitdaging sector

Het ingrepenverbod noemde Steentjes een andere uitdaging voor de vermeerderingssector. Het verbod op ingrepen is mogelijk gunstig voor de uitval in de eerste levensweek en opfok, maar ongunstig voor de uitval tijdens de productieperiode wegens flankbeschadiging en pikkerij.

Hoofdpijndossier

Reductie van uitval is sowieso een uitdaging vanwege het terugdringen van het antibioticumgebruik. Steentjes noemde uitval in de eerste levensdagen zelfs hét hoofdpijndossier in de vermeerderingssector. Hij adviseert de kuikens zo snel mogelijk aan het water te krijgen en ze de eerste dagen te ‘vertroetelen’.

Op Steentjes lijstje van uitdagingen staan ook weerstandsverbetering, het voorkomen van stress en bescherming via vaccinaties wat meer en meer maatwerk wordt per vermeerderingslocatie.