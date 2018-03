PvdD: sluit eendenhouderij

De Partij voor de Dieren (PvdD) ziet in de recente uitbraken van vogelgriep aanleiding te pleiten voor de sluiting van de eendenhouderij in Nederland.

Het is volgens PvdD-Kamerleden Esther Ouwehand en Femke Merel Arissen voor zowel de dieren als de volksgezondheid beter als de eendenhouderij wordt gesloten.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Dierenwelzijn

De PvdD refereert daarbij aan berichten dat de eendenhouderij vatbaarder is voor vogelgriepbesmetting dan kippen en aan de stelling dat gehouden eenden in de afgesloten stallen hun natuurlijk gedrag niet kunnen vertonen. De Kamerleden vragen of de manier waarop eenden gehouden worden leidt tot welzijnsproblemen en grotere vatbaarheid voor ziekten en virussen. De Kamerleden vragen of het verstandig is om grote aantallen dieren te houden in de buurt van waterrijke gebieden.