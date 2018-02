Schouten blijft bij standpunt compensatie fipronil

Een onderonsje met de Belgische minister van landbouw Denis Ducarne heeft minister van landbouw Carola Schouten niet tot andere gedachten gebracht over compensatie voor pluimveehouders die zijn getroffen door de fipronilcrisis.

Ducarne zette na zijn gesprek met de Nederlandse landbouwminister een bericht op Twitter, waarin hij gewag maakte van de interesse van de Nederlandse landbouwminister voor de Belgische compensatieregeling.

Een woordvoerder van de minister zegt dat het ging om een kennismakingsgesprek waarin verschillende actuele zaken aan de orde zijn geweest. Maar het gesprek leidde niet tot een ander standpunt van Schouten over een eventuele compensatieregeling voor pluimveehouders. Het Nederlandse standpunt is dat de overheid geen schadevergoeding geeft voor schade die door een private partij aan de sector is toegebracht.