Eendenbedrijf was dupe van nieuw type vogelgriep

De vogelgriep op het eendenbedrijf in Biddinghuizen eind 2017 is veroorzaakt door een nieuw subtype H5N6-virus.

Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). De verschillende dode watervogels die later rond het Veluwemeer zijn gevonden waren besmet dezelfde virusstam. Dat geldt ook voor de twee hobbybedrijven die recent slachtoffer waren van vogelgriep. De experts van WBVR vermoeden dat watervogels het virus bij het eendenbedrijf brachten. Hoe het in de stal kwam, staat niet vast.

Virustype gaat niet over op mensen

Het subtype H5N6 is eerder in 2017 aangetroffen in Griekenland en in Aziatische landen. In tegenstelling tot het virustype dat in Azië rondgaat, heeft de Nederlandse variant geen vat op mensen.

Uit genetisch onderzoek blijkt dat het virustype dat eind vorig jaar opdook verwant is aan het type H5N8 dat in het seizoen 2016/2017 diverse pluimveebedrijven infecteerde. Het subtype H5N6 dat twee maanden gelden opdook, is ontstaan uit het type H5N8. Dat kan doordat de virussen genetisch materiaal uitwisselen, stellen de experts.