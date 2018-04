Amazone komt met 2- en 3-scharige ploegen

Amazone komt met nieuwe ploegen. Aan twee serie’s wordt een model toegevoegd.

Amazone nam in 2016 de ploegendivisie van Vogel en Noot over. De Cayros M serie, die bestaat uit 3- en 4-schaar ploegen, wordt nu uitgebreid met 2-scharige ploegen voor trekkers vanaf 50 pk.

De Cayros XM en XMS-serie met 4- tot 6-scharige ploegen worden uitgebreid met 3-schaar modellen. Daarnaast is er voor alle 2- tot 5-scharige Cayros ploegen een frame-constructie waarmee later een extra schaar is aan te bouwen.