Peeters minishovel gaat Pitbull heten

Peeters Landbouwmachines in Etten-Leur van de merken Peecon en Tulip gaat zijn minishovels ‘Pitbull’ noemen.

Peeters kondigde eind vorig jaar al aan zelf een lijn minishovels te gaan bouwen onder eigen merk. Daarvoor is ook een nieuwe productieruimte ingericht. Peeters wil er nog steeds niets over kwijt behalve dat de eerste shovels eind april worden voorgesteld op de internationale bouwmachinebeurs Intermat in Parijs.