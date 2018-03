Lemken ziet omzet met 11% groeien

Landbouwmachinefabrikant Lemken haalde in 2017 een totale concernomzet van € 360 miljoen. De omzet groeide daarmee met 11% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Volgens het Duitse bedrijf heeft de wereldwijde marktsituatie voor landbouwtechniek zich hersteld. Landbouwers zijn bereid te investeren vanwege betere prijzen voor granen en melk. De fabrikant zag een opgaande trend in vrijwel alle landen. De marktvraag in Oekraïne en Rusland was bijzonder hoog, zegt de fabrikant. Ook in Canada en de VS werd de omzet met dubbele cijfers verhoogd. De belangrijke Franse markt bleef achter vanwege tegenvallende oogsten en prijzen. Het exportaandeel van Lemken is 77%.

Lokale productie in Rusland

Lemken heeft een positieve verwachting voor 2018, en baseert dat op de orderontvangst begin dit jaar. Lemken toetst de mogelijkheden van lokale productie in Oost-Europa, met name in Rusland, vanwege de enorme vraag naar moderne landbouwtechniek. Met lokale productie denkt de fabrikant deze markten beter en gemakkelijker te kunnen bedienen.