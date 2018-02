New Holland breidt T9 SmartTrax-serie uit

De T9 SmartTrax krijgt twee nieuwe modellen, de T9.530 en de T9.565. Ze komen beneden de bestaande typen, maar zitten evengoed in het zware segment met hun 470 en 500 pk.

Geen boerentrekkers dus, maar iets voor specialisten en uitgestrekte bedrijven zoals in de Verenigde Staten.

Foto: New Holland

De T9 SmartTrax heeft volgens New Holland het grootste aandrijfwiel in dit trekkersegment met een diameter van 56,3 cm. Dat resulteert in een 35-60% betere grip van de nokken en minder belasting per nok. Duurzaam en minder slip over het aandrijfwiel.

Daarbij reduceren twee tussenrollen inbuigen van de rups, voor een betere verdeling van de belasting en tractie.