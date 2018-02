Kwartaalresultaten AGCO: 20% meer netto-omzet

Trekkerfabrikant AGCO noteerde voor het vierde kwartaal van 2017 21% meer netto-omzet dan een jaar eerder.

Daarmee kwam de netto-omzet uit om $ 2,5 miljard (€ 2 miljard). Over het gehele jaar gezien kwamen de verkopen uit op $ 8,3 miljard (€ 6,8 miljard), wat een stijging van 12% is ten opzichte van 2016. Vooral in Europa en het Midden-Oosten steeg de verkoop. Daar noteerde de fabrikant een stijging van de netto-omzet van 26%.

AGCO is fabrikant van onder andere Fendt en Massey Ferguson. Foto: Henk Riswick

Europese verkopen

Binnen Europa zorgde met name de verkoop in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië voor een stijging van de omzet. Met deze cijfers behaalt AGCO zijn financiële doelstellingen. AGCO is fabrikant van onder andere Fendt en Massey Ferguson.