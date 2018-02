Autonome trekker Dynium Robot kan zonder gps

Dynium Robot heeft een autonome trekker gebouwd. Bijzonder is dat de zelfrijdende trekker niet afhankelijk is van gps-signalen.

De rupstrekker heeft een dieselmotor, driepunts hefinrichting met GKN Walterscheid componenten en een aftakas. Navigeren gaat via Simultaneous Localisation and Mapping (SLAM). Google Uber en Tesla zijn al ver met deze techniek. Met SLAM is het voertuig niet afhankelijk van het soms fragiele gps-signaal, maar navigeert het op simultaan gemaakte kaarten. Dat doet het met 360 graden LiDAR en ultrasoon sensoren en camerasystemen.

Hydraulische aandrijving

De bouwwijze van het frame voorkomt dode hoeken. De robottrekker heeft een driepuntsbok, zodat deze is te transporteren als een werktuig tussen percelen of boerderijen. De robottrekker heeft een hydraulische aandrijving en kan dus traploos in snelheid variëren.

Dieselmotor vervangen door elektrische krachtbron

De dieselmotor is op termijn te vervangen door een elektrische krachtbron. De aandrijflijn is hier al op voorbereid. Ook het chassis is voorbereid om de rupsen te verwisselen voor banden. Vanuit het kantoor van Dynium in het Britse Oxfordshire is de trekker te monitoren op onderhoud en te voorzien van updates.

De Dynium Robot autonome trekker wordt vanaf maart in de praktijk getest en moet binnen twee jaar op de markt zijn.