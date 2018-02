Agrifac presenteert nieuw topmodel in nieuwe fabriek

Agrifac heeft een nieuw model spuit geïntroduceerd in zijn nieuwe fabriek in Steenwijk (Ov.). Het nieuwe topmodel heet Endurance II.

De Exel Group, eigenaar van Agrifac, heeft de oude lage hallen gesloopt en vervangen door een nieuwe grote hal. Het karakteristieke oude Cebeco-pand aan de Eesveenseweg, de aanblik van het bedrijf, is behouden en volledig gerenoveerd.

Het topmodel van Agrifac, de Endurance, is gemoderniseerd en heet voortaan Endurance II. De Endurance heeft een tank van 8.000 liter en spuitbomen tot 55 meter breed. Meest in het oog springende verandering is de nieuwe look van de cabine en de grote IF 750/75 R46-banden, maar de belangrijkste veranderingen zitten meer onderhuids. Zo is de Endurance II uitgerust met een nieuw ontworpen armsteun met joystick, EcoTronicPlus II genaamd. Voorheen was het een Claas-armleuning, met eigen knopjes, nu is het eigen fabricaat. In de cabine is een scherm aanwezig, voor zowel spuiten als gps als navigatie. De bediening is erg intuïtief en maakt gebruik van een touchpad en een numpad.

Tekst gaat verder onder de foto‘s.

Het topmodel van Agrifac, de Endurance, is gemoderniseerd en heet voortaan Endurance II. De Endurance heeft een tank van 8.000 liter en spuitbomen tot 55 meter breed. Meest in het oog springende verandering is de nieuwe look van de cabine. - Foto: Martijn Knuivers

Verder is de spuit met diverse nieuwe technieken uit te rusten. Elke spuit is aan de cloud gekoppeld. Elke spuit bevat 600 sensoren die elke 2 seconden data naar de cloud sturen. Agrifac heeft daardoor zicht op de prestaties; ook ziet het wanneer de spuit toe is aan bijvoorbeeld een beurt. Agrifac noemt dat AYE, wat staat voor Amplify Your Effectiveness, vertaald: versterk uw effectiviteit. Elke gebruiker krijgt een eigen account en krijgt daarop inzicht in diverse informatie, zoals gespoten oppervlakte, afgelegde afstand et cetera.

De assemblagelijn in de nieuwe moderne fabriek. - Foto: Martijn Knuivers

Pulserende doppentechniek Strict Spray Plus

Strict Spray Plus is pulserende doppentechniek. Deze door Agrifac zelf ontwikkelde doppen openen en sluiten op basis van 100 hertz. Tijdens bochten geven de doppen in de buitenbocht meer liters en in de binnenbocht minder, zodat geen onder- en overdosering plaats vindt. Elke plek krijgt exact dezelfde gift.

Bij Dynamic Dose Plus kan dop 1 kan op moment X 200 liter per hectare spuiten, terwijl dop 2 ernaast 400 liter geeft, op basis van een taakkaart

Een geavanceerdere toepassing op basis van deze techniek is Dynamic Dose Plus, op 25 centimeter grid spuiten. Dus dop 1 kan op moment X 200 liter per hectare spuiten, terwijl dop 2 ernaast 400 liter geeft, op basis van een gedetailleerde taakkaart. 25 centimeter verder kan dat respectievelijk 300 liter en 200 liter per hectare zijn. Dat komt neer op 80.000 verschillende doseringen per hectare. Precisielandbouw op plantniveau komt daarmee in beeld. Agrifac noemt dat zelf trouwens Need Farming.