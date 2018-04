Veehouders meer risco op Q-koorts

Melkveehouders, dierenartsen en studenten diergeneeskunde hebben een verhoogd risico om besmet te raken met de Q-koortsbacterie C. burnetii. Dat concludeert promovendus Barbara Schimmer aan de Universiteit Utrecht in haar proefschrift.

Utrecht – Melkveehouders, dierenartsen en studenten diergeneeskunde hebben een verhoogd risico om besmet te raken met de Q-koortsbacterie C. burnetii. Dat concludeert promovendus Barbara Schimmer aan de Universiteit Utrecht in haar proefschrift.

Een inventarisatie van de Q-koortsepidemie in 2007-2010 laat zien dat mensen die beroepsmatig met melkgeiten, -schapen en -koeien te maken hebben, vaker anti-stoffen tegen Q-koorts in hun bloed hebben.

Anti-stoffen

Op veel van de 4.000 onderzochte bedrijven bleek een of meerdere dieren antistoffen tegen de bacterie te dragen. In het bloed van het dier was te zien dat het dier met de bacterie in aanraking is geweest. Dit was het geval op 43% van de geitenhouderijen, 79% van de melkschapenbedrijven en 31% van de fokschapenbedrijven.

Bedrijven die in Noord-Brabant of Limburg gevestigd zijn, lopen een groter risco om met de ziekte besmet te worden. Ook de bedrijfsgrootte heeft invloed; hoe groter het bedrijf, hoe groter het risico. Schimmer vindt daarom dat vaccinatie zou moeten worden overwogen voor mensen die vanwege hun werk een hoger risico lopen.