NVWA zoekt dierenartsen over de grens

De NVWA breidt de werving voor dierenartsen verder uit naar het buitenland.

Op de website doet de NVWA een oproep aan dierenartsen uit België, Duitsland en andere Europese landen om te solliciteren. Een woordvoerder laat weten dat er door de brexit meer dierenartsen nodig zijn en dat de NVWA al een tijdje actief bezig is met het werven van nieuw personeel.

Al eerder buitenlandse dierenartsen bij NVWA

Het is volgens de woordvoerder niet de eerste keer dat er buitenlandse dierenartsen in dienst zouden zijn. De organisatie heeft al eerder met buitenlandse diergeneeskundigen gewerkt. Op de website van de NVWA staat dat er mogelijkheden zijn in geheel Nederland, maar dat er gegarandeerde kansen zijn in het noorden en oosten van het land.

Taalcursus Nederlands

De functie begint met een training die negen maanden duurt en ook biedt de NVWA een taalcursus Nederlands. De eisen aan de nieuwe werknemers is dan ook dat ze in staat zijn snel de Nederlandse taal te leren en naar Nederland willen verhuizen.