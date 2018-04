Mestverwerker Orgamebo moet stoppen van Gelderland

Mestverwerker Orgamebo in Kapel-Avezaath moet van de provincie Gelderland stoppen.

Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland, wil dat de mestverwerker geen omgevingsvergunning krijgt van de provincie Gelderland om zijn activiteiten voort te zetten.

De provincie had de gemeente Buren, waar Kapel-Avezaath onder valt, gevraagd een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. De gemeenteraad heeft vorige maand besloten deze verklaring niet af te geven. Het bedrijf zou zorgen voor te veel overlast, te veel kosten en te veel milieubelasting. Door het ontbreken van de verklaring weigert de provincie de gevraagde omgevingsvergunning.

De mestverwerker begon in 2012 met het verwerken van mest zonder de vereiste omgevingsvergunning. Orgamebo kreeg een gedoogbeschikking, waardoor het door kon gaan met de activiteiten. Volgens eigenaar Willem Bos is er nog geen definitief besluit genomen en is hij met de provincie in overleg. “We houden alle opties nog open zolang er geen definitief besluit is”, aldus Bos. Als het zover moet komen, stapt Bos naar de rechter. “Maar daar is nu nog geen sprake van.”