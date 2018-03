Schouten erkent fouten in Aerius-rekenmodel

Op papier kan het: minder ammoniakuitstoot bij een nieuwe stal, terwijl de depositie toeneemt.

Ook al lijkt er geen logica, het is toch mogelijk: de uitstoot van ammoniak kan bij een nieuwe stal verminderen, terwijl de depositie van de stal op een natuurgebied toeneemt. Minister Carola Schouten erkent dat dergelijke onvolkomenheden zich voordoen in het Aerius-rekenmodel, dat moet worden toegepast bij de aanvraag van Natuurvergunningen bij bedrijfsontwikkelingen. De minister antwoordt dat in Kamervragen van Roelof Bisschop (SGP).

Landgebruik in tussenliggend gebied

De verklaring voor die op het oog onlogische uitkomsten is dat het rekenmodel rekening houdt met het landgebruik in het tussenliggende gebied. Het landgebruik is van invloed op de snelheid waarmee stoffen neerslaan.

Kleine verplaatsingen van de emissiebron kunnen leiden tot veranderingen van het dominante landgebruik op het traject tussen de plek waar het ammoniak wordt uitgestoten en de kwetsbare natuurgebieden, waar het neer kan slaan.

De minister zegt de rekenmethodes continu te blijven ontwikkelen.