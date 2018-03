Plafond overheidssteun landbouw naar € 25.000

De Europese Commissie wil het plafond voor overheidssteun aan landbouwbedrijven verhogen.

Het plafond voor overheidssteun aan landbouwbedrijven moet omhoog van € 15.000 naar € 25.000 per bedrijf. Het gaat daarbij om het plafond per drie jaar voor de zogenoemde de-minimis, de term voor een steun die zo minimaal is dat hij geen invloed heeft op de marktwerking. Dat staat in een voorstel van de Europese Commissie dat vorige week is gepresenteerd.

Fosfaatreductieplan

De-minimis is een soort subsidie die wordt verstrekt in bijzondere situaties voor tijdelijke liquiditeitssteun en andere subsidies die kunnen worden opgevat als staatssteun. De bonus binnen het fosfaatreductieplan viel bijvoorbeeld ook onder de de-minimisregeling.

Het voorstel van de Commissie komt er op verzoek van verschillende lidstaten. Met het optrekken van de grens verwachten lidstaten sneller te kunnen reageren op een crisis en minder snel toestemming te moeten vragen voor steun.

Marktverstoring voorkomen

Een van de voorwaarden om marktverstoring te voorkomen is dat een bepaalde sector nooit meer dan de helft van de nationale de-minimis steun in een jaar mag ontvangen. Daarnaast wil de Commissie dat er een centraal register komt dat lidstaten moeten opzetten en gebruiken. De Commissie heeft een inspraakronde geopend, reacties kunnen ingediend worden tot 16 april 2018.