Mestverwerking in Oss onder strikte voorwaarden

De gemeente Oss laat mogelijk toch een mestverwerkingsinstallatie toe, onder strikte voorwaarden.

Binnenkort wil Oss meer duidelijkheid geven over mogelijke vestiging van mestverwerkingsinstallaties in de gemeente. Helemaal onmogelijk lijkt het niet te worden. Voor de zomervakantie gaat het nieuwe bestemmingsplan naar de Raad.

Vergunning mestverwerker MACE aangehouden

In september 2017 verraste Oss vriend en vijand door een voorbereidingsbesluit te nemen, daardoor werden alle omgevingsvergunningen aangehouden. Ook die van de Minerale Afzet Coöperatie Elsendorp (Mace) die op industrieterrein Elzenburg een mestverwerker wilde neerzetten met een capaciteit van 500.000 ton. De provincie had al een milieuvergunning verleend, de provinciale bestuurders juichen mestverwerking op centrale locaties toe. Het besluit van Oss was een streep door de rekening van de provincie.

Grootschalige mestverwerking in Oss laat de gemeente alleen na een milieueffectrapportage. - Foto: Peter Roek

Mestverwerking uitsluitend na MER

In een ‘Nota van uitgangspunten mestbewerking’ stelt Oss dat mestverwerking kan onder strikte voorwaarden. Volksgezondheid, geurbelasting, luchtkwaliteit, dialoog met de omgeving en verkeersdruk zijn enkele van die voorwaarden. Om aan alle voorwaarden te voldoen blijft Oss er bij de provincie op aandringen dat er een milieueffectrapportage (MER) komt voor de mestverwerker. Een MER is de beste manier aan alle voorwaarden te voldoen, aldus de gemeente.

Omdat Oss dat zelf niet kan afdwingen, stelt de gemeente dat bij het ontbreken van een MER de enige optie is om een mestverwerker in het bestemmingsplan niet toe te staan.

Een woordvoerder van de provincie zegt dat partijen nog in overleg zijn over de ontstane situatie.