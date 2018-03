Duitse landbouwminister: zorg dat EU-geld bij boer komt

De Europese landbouwsteun moet terechtkomen bij boeren en niet bij hedgefondsen.

Dat zei de kersverse Duitse landbouwminister Julia Kloeckner voor aanvang van haar eerste vergadering van Europese landbouwministers.

Inkomenssteun gelijk trekken

De Duitse minister verzette zich tegen het voorstel van de Baltische staten en Polen om de inkomenssteun voor alle lidstaten gelijk te trekken. Volgens haar zijn er te veel verschillen tussen de landen en zelfs binnen landen.

De Europese landbouwraad sprak maandag onder andere over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Kloeckner bestrijdt de bureaucratie in het Europees landbouwbeleid, maar ze verdedigt het GLB sterk: “Het landbouwbeleid is een belangrijke pilaar voor de Europese politiek en voor de integratie binnen de Europese Unie.”

Jonge landbouwers

Kloeckner zei dat ze het van belang vindt dat de landbouw marktgericht gaat werken. Zij sprak de hoop uit dat de landbouw weer de wind in de rug krijgt en dat jonge generaties animo hebben om banen in de landbouw en op het platteland aan te grijpen.