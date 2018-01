Onteigening Hedwigepolder mag doorgaan

De onteigening van de Hedwigepolder mag door gaan. Dat oordeelt de Hoge Raad. De rechtbank Zeeland-West-Brabant hoeft niet opnieuw een besluit te nemen over de onteigening van de gronden in de Hedwigepolder.

De staat mag dus doorgaan met het onteigenen, zodat de polder kan worden teruggegeven aan de natuur, concludeert de Hoge Raad. De eigenaar van de grond in Zeeuws-Vlaanderen had bezwaar gemaakt tegen de plannen van de Nederlandse staat omdat hij de grond wil behouden. Omdat beide partijen niet tot een overeenstemming konden komen over de verkoop van de grond, besloot de staat tot onteigening. De grondeigenaar stapte daarop naar de rechter. Die gaf hem geen gelijk, waarop hij naar de Hoge Raad ging.

Omdat ook de Hoge Raad de grondeigenaar niet in het gelijk stelde, is de onteigening nu definitef. Wel moet er nog verder geprocedeerd worden over de schadevergoeding voor de eigenaar.