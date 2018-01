Onderdeel WUR krijgt belangrijke Europese taak

RIKILT, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR), wordt het nieuwe Europees Referentie Laboratorium (EURL) voor mycotoxinen en planttoxinen.

Het instituut krijgt hiermee vanaf 1 maart 2018 een belangrijke taak in Europa als het gaat om onderzoek naar giftige plantstoffen en schimmelgiffen in relatie tot voedselveiligheid. De taak wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.

Als EURL heeft RIKILT de taak om te zorgen dat onderzoek en controles naar giftige plantsoorten en schimmelgiffen in voeding en diervoeding goed wordt opgezet en uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel hiervan is het beschikbaar stellen van meetmethoden, of het ontwikkelen ervan om deze stoffen te kunnen analyseren.

Onafhankelijk onderzoek

RIKILT heeft al ruim twintig jaar ervaring als EURL. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft RIKILT voorgedragen bij de Europese Commissie. RIKILT doet onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid en betrouwbaarheid van voedsel. Het instituut voert onder andere opdrachten uit voor de NVWA en het ministerie. Daarnaast geeft het bijvoorbeeld advies bij voedselcalamiteiten.