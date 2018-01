Nieuwe zitting in foeragezwendelzaak tegen Lentjes

Na 9 maanden gaat de rechtszaak in hoger beroep tegen Niels Lentjes weer verder. Lentjes wordt verdacht van foeragezwendel.

Nadat in april 2017 het Hof Arnhem-Leeuwarden besloot om de zaak aan te houden omdat Lentjes opeens geen advocaat meer bleek te hebben, staat voor donderdagmiddag 18 januari in Arnhem de volgende zitting gepland.

Zwendel met veevoer heeft lange geschiedenis

De rechtszaak rond de zwendel met veevoer heeft al een lange geschiedenis. In april 2014 werd de mest- en foeragehandelaar al in deze zaak tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld, daarnaast zou hij een schadevergoeding moeten betalen aan de gedupeerden. Omdat de handelaar in hoger beroep ging tegen het vonnis van de rechtbank in Arnhem, is de zaak nog steeds niet afgerond.

‘Ik ben er echt niet gerust op, we zitten nu al voor de achtste of negende keer voor de rechter’

Een van de benadeelden van de mest- en foeragehandelaar is Jorian Borst. Hij gaat donderdag zeker naar de zitting, maar veel vertrouwen heeft hij er niet in. “Ik denk dat we wel weer kunnen wachten op de nieuwe aap uit de hoge hoed. Ben er echt niet gerust op, we zitten nu al voor de achtste of negende keer voor de rechter. Ik ben bang voor een nieuwe verdaging.”

‘Ik kan alleen maar hopen dat Lentjes eindelijk eens die zwendel toegeeft’

Dat Lentjes tijdens deze zitting van plan zou zijn alles op te biechten, gelooft Borst niet. “Eerst zien dan geloven. Ik hoop maar een ding en dat is dat hij nu definitief veroordeeld wordt, dan krijgen we tenminste eindelijk ons geld terug. Ik kan alleen maar hopen dat hij eindelijk eens die zwendel toegeeft. Het zou mooi zijn als er eens een eind aankomt aan deze zaak.”

‘Die jongen komt tot nu toe met alles weg, er zal vast wel weer iets komen waarom zijn advocaat opnieuw om uitstel vraagt’

Een man die jarenlang in de voorste linie gestreden heeft tegen de praktijken van de mest- en foeragehandelaar, Johan Nansink, zal het eind van het juridische gevecht niet meemaken. Hij is afgelopen oktober overleden. Nansink wist vele gedupeerden te mobiliseren en te vechten voor hun gelijk. “Mijn moeder wil er toch heen, dus ik ga mee”, zegt de dochter van Nansink, Alejandra. Net als bij Borst zijn haar verwachtingen laag: “We verwachten opnieuw uitstel, dat is mijn voorgevoel. Die jongen komt tot nu toe met alles weg, er zal vast wel weer iets komen waarom zijn advocaat opnieuw om uitstel vraagt.”

‘Het is allemaal gewoon handel’

Signalen dat hij alles zou willen opbiechten, zijn voor haar wel een heel grote verrassing. “Hij liegt alles aan elkaar vast. Hij doet volgens zichzelf altijd alles goed, het is allemaal gewoon handel. Volgens hem liegen alleen anderen, maar hij zelf niet. We wachten maar weer af.”