18 strafzaken voor mestfraude

In de eerste helft van dit jaar zijn 18 strafrechtszaken geweest in verband met mestfraude. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in reactie op Kamervragen van GroenLinks.

“Veertien zaken zijn geëindigd met een strafoplegging, in twee zaken kwam de strafrechter tot een schuldigverklaring ‘zonder oplegging van straf of maatregel’ en in twee zaken volgde vrijspraak”, schrijft Schouten. De geldboetes varieerden van € 500 tot € 50.000. In een aantal zaken loopt nog hoger beroep.

Bij recente zaken eist het Openbaar Ministerie ook gevangenisstraffen, een beroepsverbod en boetes van ruim € 34.000,- tot € 150.000,-. In deze zaken zijn nog geen uitspraken gedaan.

Los van deze strafzaken meldde meldde Schouten al dat er in 2017 1.316 bestuurlijke boetes zijn opgelegd. Hierin variëren de boetebedragen van € 100 tot € 275.358. 3% van de bestuursrechtelijke boetes is hoger dan € 42.500,-

Minder controle vanwege dierwelzijn en derogatie

Eerder deed de NVWA nalevingsmetingen in de veehouderij, waarbij ook mest aan de orde kwam. De NVWA is die nalevingsmetingen gestopt omdat de dienst meer tijd moest gaan steken in dierenwelzijn, in verband met de toename van dierverwaarlozing. Ook moest de NVWA meer tijd gaan besteden aan de controle op derogatiebedrijven, omdat het verplichte percentage te controleren bedrijven van 3 naar 7% ging.