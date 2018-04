Veel aardappelen verwerkt in maart

Het record van vorig jaar is net niet gebroken.

De Nederlandse aardappelverwerkende industrie heeft in maart een hoeveelheid van 360.500 ton consumptieaardappelen omgezet in frites en dergelijke aardappelbereidingen. Het record dat vorig jaar maart werd gezet (365.000 ton) blijft daardoor staan. Er zijn minder aardappelen geïmporteerd, waardoor het record niet wordt gehaald. Dat blijkt uit cijfers van de Brancheorganisatie Akkerbouw.

Wel lag in maart van dit seizoen de verwerkingshoeveelheid op het hoogste niveau van dit seizoen. Vergeleken met februari, welke minder verwerkingsdagen telt, is in maart 12% meer aardappelen verwerkt.

Minder import

Net zoals vorig jaar in maart is ruim een derde van de verwerkte aardappelen geïmporteerd (2018: 35%).

In totaal is van juli tot en met maart bijna 3 miljoen ton aardappelen verwerkt in seizoen 2017-’18. Gekeken naar de gemiddelde maandelijkse verwerking dit seizoen, ten opzichte van vorig seizoen, lijkt de totale verwerking rond het niveau van vorig jaar uit te komen. Dat was in seizoen 2016-‘17 een record van 4 miljoen ton.