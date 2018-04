Van Meirs uienprijzen pool B ‘onder kostprijs’

De poolprijs van pool B van Van Meir Onions & Potatoes zakt door een moeizaam marktverloop onder die van pool A.

In de 11 weken lopende pool B, van de jaarwisseling tot 18 maart, is voor de maat 60- (fijne uien) € 5,32 en voor 60+ (grove uien) € 8,60 per 100 kilo gerealiseerd. Voor de periode pool A is de prijs € 6,67 en € 8,88.

“De fijne maten waren moeilijk te plaatsen, omdat de markt grove uien vraagt”, vertelt directeur Leon van Meir in de nieuwsbrief van het bedrijf. “Het vraagt veel creativiteit om ze bij de goede afnemer te krijgen. De poolprijzen zijn te laag, ze zitten onder de kostprijs. Dat is zorgelijk, maar we kunnen er niets aan doen. Het ligt niet aan het systeem, maar aan de markt.”

Aanbod fijne ui trekt prijs grove mee naar beneden

Ondanks de aanzienlijk betere vraag naar grove uien, wordt voor deze sortering daardoor toch ook minder betaald in de tweede fase van de pool. “Het grote aanbod fijne uien trekt de prijs voor grove mee naar beneden.”

En pool C? “De kwaliteit is niet zo uitmuntend als vorig jaar, maar toch redelijk. De markt is nu vriendelijk, vorige week liep het goed door met de bestellingen. Maar de pool duurt nog even en pas aan het einde is niet bekend wat de markt heeft gedaan.” De prijsvorming in pool C wordt eind mei, begin juni bekend gemaakt.

Grove maten blijven beter lopen

Van Meir adviseert telers om voor de tweede helft van het afzetseizoen – pool B en pool C – grove uien paraat te hebben. “Wij verwachten dat de grove maten dan weer beter lopen dan de fijne.”

De biologische uienpool loopt beter, stelt Van Meir. Het resultaat is € 21,56 gele uien en € 46,44 voor 100 kilo rode bio-uien (beide: 100 kg veldgewas, droog uit bewaring). Van Meir wil deze Bio-pool komend seizoen verder uitbreiden.