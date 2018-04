98% driftreductie met Wingsprayer

De Wingsprayer haalt op onbeteeld land een driftreductie van 98 procent, blijkt uit een test.

De test is uitgevoerd door het onafhankelijke Duitse Julius Kühn-instituut. Het antidriftscherm was voor de test gemonteerd aan een 36 meter brede spuitboom. Gewerkt werd met 015 doppen bij een spuitdruk van 4 bar en een rijsnelheid van 7 kilometer per uur.

De test is uitgevoerd op onbeteeld land, waarvandaan bestrijdingsmiddelen gemakkelijker via drift in het oppervlaktewater komen dan van beteeld land.

Driftreductienorm van minimaal 75%

In Nederland geldt een driftreductienorm van minimaal 75%. Spuittechnieken voldoen aan deze norm als zij ten opzichte van een klassieke spleetdop een 75% driftreductie halen in een veldgewas van 25 cm hoog. Bijna de helft van de herbiciden worden in Nederland gespoten op onbeteeld land of als gewassen de grond nog niet dicht hebben.