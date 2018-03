Zaaivorderingen uien verlopen normaal

De eerste procenten van het uienareaal zijn van zaad voorzien. Doordat het natter was in het Zuiden, is het Noorden verder gevorderd. Laat is het zeker nog niet.

In het Noorden is ongeveer 20% gezaaid, in het Zuiden 5% tot 10%. Die inschatting maakt Jaap Jonker van uienzaadbedrijf De Groot en Slot. “Gemiddeld dus zo’n 15%.”

Collega André Boot van Hazera schat het iets lager in, waarschijnlijk omdat hij vanuit Zeeland werkt. “In deze regio is het echt te nat, er gebeurt bijna niks. Richting Brabant is al meer gedaan. Een procent of 5 is in het Zuidwesten gezaaid, in het Noorden denk ik zo’n 10%. Hoe hoger, hoe meer.”

Hiermee begint het seizoen later dan normaal, maar zeker niet te laat. Het Noorden is verder gevorderd dan het Zuiden, omdat daar minder neerslag is gevallen en er meer vorst was. Jonker: “De vorst droogt de toplaag uit, waardoor je dus sneller kunt zaaien.”

De eerste uienzaadjes zijn al gekiemd. - Foto: De Groot en Slot

Regen stopt zaaien

De sneeuw in het Zuiden, vorig weekeinde, hield ontwikkelingen op het land ook stevig tegen. Voorlopig stopt de regen de zaaiwerkzaamheden. Daarna wordt warmer weer afgegeven. “Eind volgende week 15 graden”, zegt Jonker. “Ideaal voor een mooie start als de uien erin zitten.”

Maar, voegt hij toe, tussen 1 en 10 april zaaien is prima.

Ook Boot stipt aan dat de periode na Pasen een mooie tijd is om uien te zaaien. “Dan kan het gewas perfect groeien.”

Het seizoen kent enorm veel twijfelaars, merkt Boot. “Nu nog steeds. Dat heb ik in al die jaren dat ik dit werk doe nog nooit zo meegemaakt. Niet alleen in Nederland, ook in omringende landen. Vooral telers die de laatste jaren instapten, haken af. Niet zo gek; een gemiddelde uienteler hier draaide over afgelopen seizoen wel € 2.000 per hectare verlies. Het alternatief is vaak mais.”