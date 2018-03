Uienexport draait op volle toeren

In 2018 is tot en met week 7 al 71.500 ton meer uien uitgevoerd dan in dezelfde periode vorig jaar.

De uienexport blijft voor de tijd van het jaar goed doorlopen. De weekexport staat stevig in week 7 met 17.018 ton. In totaal is 808.559 ton uien uitgevoerd tot en met week 7, blijkt uit de laatste cijfers van het GroentenFruit Huis. Dat is bijna 71.500 ton meer dan in dezelfde periode een jaar geleden is uitgevoerd.

Brazilië grootste afnemer

Opvallend is dat Brazilië medio februari de grootste afnemer is met 2.888 ton uien. Exporteurs melden dat Brazilië in maart niet meer volop aan de markt is, omdat lokaal product aantrekkelijker is in aanbod en prijs.

Na Brazilië zijn de landen Guinee (1.757 ton), Maleisië (1.542 ton), Groot-Brittannië (1.496 ton) en Mauritanië (1.345 ton) de belangrijkste afnemers in exportweek 7.

Het gros van de uien gaat in de eerste helft van het afzetseizoen weg. De gemiddelde weekexport was 27.867 ton, in week 29 tot en met week 52 2017.

Vanaf de jaarwisseling tot en met week 7 is de gemiddelde weekexport bijna 20.000 ton. Vorig jaar was de gemiddelde weekexport (week 1 t/m 7) bijna 21.000 ton. Verschil met vorig seizoen is dat het tarrapercentage dit seizoen hoger uitkomt, omdat de kwaliteit slechter is.