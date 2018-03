Nieuw platform voor gewasmonitoring

Het Amerikaanse bedrijf Earth Observing System (EOS) presenteert een cloudgebaseerd platform voor gewasmonitoring, ook voor de Nederlandse markt.

Een uitgebreide wereldwijde satellietbeeldendatabase en eigen ontwikkelde methoden en algoritmen zorgen volgens het bedrijf voor nauwkeurige schattingen van diverse landbouwstatistieken. Naast de voorspelling van gewasopbrengsten, bodemvocht- en weergegevens en overzicht over perceelgrenzen krijgen gebruikers een overzicht van huidige en historische gewasomstandigheden om risico’s te beheren en gewasprestaties te evalueren. Via een zogenaamde API (een soort digitale stekkerdoos) is het platform eenvoudig te koppelen aan de meeste bestaande praktijksystemen in de landbouw, geeft EOS aan.

Prijs individueel bepaald

Het platform EOS Crop Monitoring is toegankelijk via de website EOS. De prijzen worden individueel bepaald en hangen af van de projectgrootte.