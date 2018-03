Genmais houdt andere gewassen gezonder

De teelt van genetisch gemodificeerde Bt-mais onderdrukt ook ziekten in andere gewassen.

Dat kan miljoenen euro’s besparen op gewasbescherming, stellen onderzoekers van de Amerikaanse University of Maryland.

40 jaar onderzoek

De onderzoekers hebben een meta-analyse gemaakt van 40 jaar onderzoek naar de Europese maisstengelboorder in diverse gewassen. De analyse beslaat een periode van 20 jaar vóór en 20 jaar nà de introductie van Bt-mais in de VS in 1996. Bt-mais is genetisch zo veranderd dat de plant een stof aanmaakt die insecten doodt.

Maisstengelboorder

Uit de analyse blijkt dat de Europese maisstengelboorder veel minder goed tot ontwikkeling komt in Bt-mais. Dat houdt de populatie stengelboorders klein. Daar profiteren andere gewassen van, stellen de onderzoekers. Ze vonden in bonen, zoete mais en pepers een reductie van 90% van het aantal stengelboorders. De teelt van Bt-mais heeft dus een ziektewerend effect in andere gewassen, stellen de onderzoekers in hun analyse die is gepubliceerd in de Proceedings of National Academy of Sciences. “Het is voor het eerst dat het effect van een GMO-gewas op andere gewassen zo breed is onderzocht. Dat verdient meer onderzoek. Het kan miljoenen dollars kosten besparen op gewasbescherming”, aldus een van de onderzoekers.