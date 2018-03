EU-teruggave suikerheffing wordt zo’n € 0,70 per ton

Suikerbietentelers die recht hebben op teruggave van de productieheffingen over de jaren 1999/2000 en 2000/2001 krijgen deze week een specificatie van het bedrag waar ze recht op hebben. Dit is zo’n € 0,70 per ton bieten.

Dit meldt coöperatie Cosun.

Het gaat om ruim 18.000 telers en een bedrag van € 4 miljoen. Oud-bietentelers kunnen ook rechthebbende zijn.

Voorwaarde terugbetaling

Voorwaarde voor de terugbetaling is dat de telers akkoord gaan met de berekeningen. Zij moeten de specificatie voor 2 mei ondertekend retour sturen naar Cosun. Het streven is om het geld in juli dit jaar uit te betalen. De uiterlijke datum is 1 oktober 2018.

Wie te laat reageert, verspeelt zijn rechten. Oud-telers die geen bericht ontvangen, kunnen dat melden via een email aan: teruggaveheffing@cosun.com.

Akkoord Europese Raad

De productieheffing werd berekend over de suiker die boven het quotum was geproduceerd. De EU financierde daar onder andere de suikerexport mee. Het Europese Hof van Justitie oordeelde in februari 2017 dat Brussel de suikerheffing verkeerd berekende in die jaren. De Europese Raad ging in februari van dit jaar akkoord met het terugbetalen van suikerheffing aan bietentelers en suikerproducenten. De terugbetaling was complex, omdat Cosun in die tijd werkte met een bewaakt mengprijssysteem met A-, B- en C-suiker. De heffing die Brussel terug moet betalen, betreft alleen de B-suiker.