Cosun: bietentoerisme mag voortaan

Akkerbouwers mogen voortaan bieten van andere boeren aanvoeren als ze tekort komen om hun quotum vol te leveren.

Bietentelerscoöperatie Cosun gaat het reglement aanpassen, meldt voorzitter Dirk de Lugt van de raad van beheer in het ledenblad. “Het uitgangspunt blijft dat een lid zijn eigen bieten teelt. Alleen als de teler voldoende bieten heeft ingezaaid, kan hij tijdens de campagne elders bieten laten laden als zijn eigen opbrengst door een calamiteit tegenvalt.”

‘Regels worden aangepast, omdat telers door de extreme regenval niet alle bieten konden oogsten’

Voorwaarden

Cosun stelt wel als voorwaarde aan dit zogenoemde bietentoerisme, dat de teler voldoende areaal heeft ingezaaid. Hiervoor kijkt Cosun naar de gemiddelde opbrengst in de laatste 5 jaar, waarbij het beste en het slechtste jaar buiten beschouwing worden gelaten. De regels worden aangepast, omdat enkele telers door de extreme regenval in het najaar niet alle bieten konden oogsten. Voorheen had het niet volleveren van de toewijzing gevolgen voor de leveringsrechten. Sinds oktober 2017 bestaat de suikerquotering niet meer in de EU. Nu bepaalt het aantal ledenleveringsbewijzen hoeveel quotumbieten een lid kan leveren.