Controle spuitdoppen veldspuit SPNA-proefboerderij

Op SPNA-proefboerderij Ebelsheerd worden jaarlijks de spuitdoppen van de veldspuit gecontroleerd.

Op de SPNA-proefboerderij Ebelsheerd in het Oldambtster Nieuw-Beerta controleren medewerkers Geert Koops en Arjan Hofstee (op de trekker) de spuitdoppen van de landbouwspuit. Zij meten met maatkannen het verschil in vloeistof die de doppen afgeven. Als de marge te groot is, wordt de dop vervangen.

Met maatkannen wordt het verschil in vloeistof die de doppen afgeven, gemeten. Als de marge te groot is, wordt de dop vervangen. - Foto: Koos van der Spek

Niet-toegelaten middelen

De proefboerderij is streng in deze jaarlijkse controles, omdat het een proefveldspuit betreft. “Wij gebruiken bijvoorbeeld ook weleens niet-toegelaten middelen, en dat vraagt om extra precisie”, legt Hofstee uit. “Op gangbare landbouwbedrijven gebeurt dit niet zo.”

Eerste 6 doppen slijten het snelst

Dit jaar verliep de controle erg goed. “Vorig jaar zijn de doppen allemaal vervangen”, verklaart Hofstee. “De meestgebruikte eerste 6 doppen slijten het snelst en zullen het eerst aan vervanging toe zijn.” Vrijdag 16 maart is de spuit op SPNA-locatie Kollumerwaard aan de beurt voor controle.